Lutto nel giornalismo sannita, è morta Vittoria Principe

Grave lutto per il giornalismo sannita. All’eta’ di 51 anni, si e’ spenta Vittoria Principe, fondatrice e direttore responsabile della storica emittente televisiva locale Elletv. Da tempo lottava contro un brutto male. Collaboratrice di Repubblica, e’stata impegnata anche in politica: nel 2016 si era candidata a sindaco di Benevento con la lista civica “Sfidiamoli”. Nel 2017 era stata nominata nella commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità fra Uomo e Donna. Molto attiva anche nel sociale, era referente delle associazioni #AvantiDonne e “Io più forte di&hellip te”. Tanti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari, tra cui quello del sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Ho avuto momenti di sincera amicizia con lei ed altri di dissenso. Ora la ricordo come donna di temperamento e le rendo omaggio”.