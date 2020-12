L’Onu chiede 29 miliardi di Euro per aiuti umanitari.

Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello umanitario record per 35 miliardi di dollari (29 miliardi di euro) di aiuti nel 2021, con la pandemia di covid-19 che ha fatto precipitare centinaia di milioni di persone nella povertà e per l’incombenza di carestie. Con lo shock provocato dal nuovo coronavirus, il numero di persone bisognose di aiuti umanitari nel mondo raggiungerà un nuovo record: 235 milioni. “Un numero record di 235 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria e protezione il prossimo anno, in aumento di quasi il 40% rispetto al 2020. Una cifra che è quasi interamente dovuto a COVID-19″, ha spiegato il capo del team dei soccorsi di emergenza delle Nazioni Unite Mark Lowcock. Per questo le Nazioni unite hanno lanciato un appello umanitario record per soddisfare le esigenze del prossimo anno, perché la crisi sanitaria globale ha avuto un impatto drammatico sulle persone già in difficoltà per il conflitto, livelli record di sfollati, shock del cambiamento climatico. La situazione è “disperata” per milioni di persone e ha lasciato “sopraffatti”, ha aggiunto. “Il quadro che stiamo presentando è la prospettiva più cupa e oscura sui bisogni umanitari nel periodo a venire che abbiamo mai stabilito. Questo è un riflesso del fatto che la pandemia Covid ha provocato una carneficina in tutti i paesi più fragili e vulnerabili del pianeta”, ha concluso Lowcock.