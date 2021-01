L’offensiva talebana per la conquista dell’Afghanistan.

Con il nuovo anno, purtroppo cambia poco in Afghanistan. Se mai, le condizioni di sicurezza del Paese sono destinate a peggiorare. I talebani infatti si preparano a lanciare una offensiva su vasta scala. Lo ha denunciato il ministro dell’Interno, Massoud Andarabi, in un intervento al Parlamento di Kabul confermato anche dalle parole del capo dell’intelligence nazionale (NDS), Ahmad Zia Siraj, espresse nella stessa sede. Siraj ha anche ribadito che l’Emirato Islamico (IEA) cerca di prendere tempo con i negoziati di Doha, in attesa che le forze internazionali lascino il paese asiatico. I fondamentalisti, secondo Saraj, non vogliono la pace. Le ripetute violazioni delle intese firmate con gli Usa e in particolare con l’ondata di violenza in corso è significativa sul volere dei ribelli. Ci sono battaglie in corso in diverse aree del Paese a cui partecipano anche ex prigionieri liberati recentemente in base all’accordo. Altro elemento destabilizzante sono una miriade di omicidi mirati che vengono portati a termine costantemente. Sul piano politico sembra sempre più attuale l’ipotesi che i fondamentalisti sono pronti a trasferire la leadership dal Pakistan all’Afghanistan in previsione dell’offensiva. Potrebbe essere Nangarhar la base operativa. Dalla capitale Kabul si corre ai ripari tentando una reazione all’ondata di attacchi dei talebani con una nuova task force. Questa sarà composta da rappresentanti dell’esercito, della polizia e dell’NDS. Il suo compito sarà coordinare le risposte all’offensiva dell’Emirato Islamico. Il gruppo per ora è in fase di test ed è attivo solo a Farah, ma le istituzioni locali ritengono che abbia già prodotto buoni risultati contro lo IEA. Si lavora ad un piano strategico per estendere l’azione di controllo anche ad altre province. In Afghanistan, come sempre, è il periodo estivo quello in cui si concentrano le offensive militari. Sul piano interno intanto preoccupano le defezioni tra le fila delle ANDSF verso i jihadisti che proseguono nell’avanzata sul terreno, oramai controllano buona parte del Paese.