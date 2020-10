Lockdown in Campania, la protesta dei cittadini a Salerno: “Vogliamo lavorare”

Centinaia di cittadini e commercianti stanno attraversando il centro storico di Salerno al grido di “libertà libertà”. Il raduno dei commercianti che era nato in piazza Amendola si è trasformato in un vero e proprio corteo. Molti i cittadini che stanno prendendo parte con candele e lumini in mano. La gente urla insulti contro de Luca e chiede lavoro.