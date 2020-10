Lockdown in Campania, la Confcommercio Caserta: “Serve un piano di sostegno per le imprese”

La Confcommercio Caserta non si opporrà ad un eventuale nuovo lockdown annunciato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a patto che venga immediatamente illustrato un piano di sostegno economico per tutte le attività imprenditoriali. Questa la posizione del presidente Lucio Sindaco che precisa: “ai lavoratori va garantito un introito pari al reddito dichiarato, occorre prevedere un blocco delle imposte e una moratoria sui fitti così come è assolutamente necessario rivedere il decreto sulla Cassa integrazione per far sì che coinvolga anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio. Non è ammissibile infatti che la Regione, sebbene autorizzata dal Governo, possa adottare una misura così drastica come quella della chiusura totale senza aver dapprima pianificato un pacchetto di interventi a sostegno delle imprese. Ciò che chiediamo è una politica seria di sostentamento in grado di scongiurare il fallimento e la crisi di migliaia di attività. Non tollereremo nuovi ritardi e lungaggini burocratiche così come accaduto in primavera e vigileremo affinché venga predisposto per le imprese un’azione sinergica ed economicamente valida. Dinanzi all’incremento vertiginoso dei contagi da Covid-19 e alle difficoltà di tipo sanitario riscontrate dalle strutture ospedaliere – ha concluso il presidente di Confcommercio – non possiamo che augurarci dunque che un nuovo lockdown possa contribuire realmente e in tempi brevi a ridurre il numero dei casi positivi per far sì che l’economia possa registrare una ripresa nel periodo di Natale”.