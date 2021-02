Lo Spread Btp/Bund apre in calo sotto i 90 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che scende sotto la soglia psicologica dei 90 punti. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44% aggiornando così il minimo storico. Seduta in calo per le principali borse di Asia e Pacifico, ancora a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seul. Tokyo ha ceduto lo 0,14%, Sidney lo 0,63% e Mumbai, ancora aperta, guadagna lo 0,23%. Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street nonostante il Pil inglese migliore delle stime. In arrivo dagli Usa la fiducia dei consumatori misurata dall’Università del Michigan. In calo il greggio (Wti -1% a 57,67 dollari) e l’oro (-1,17% a 1.819 dollari l’oncia), insieme al rame e all’argento. Stabile il dollaro sull’euro e sulla sterlina, in progresso sullo yen. Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,07% a 23.290 punti. Apertura stabile per l’euro. La moneta unica passa di mano a 1,212 dollari con una variazione di -0,05%. Lo yen scambia a 104,8 (+0,09%). Quotazioni dell’oro in lieve calo. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,3% a 1819 dollari l’oncia. I prezzi del petrolio prendono una pausa dopo la corsa dei giorni scorsi. Il greggio Wti del Texas scende dello 0,91% a 57,7 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra dello 0,8% a 60,6.