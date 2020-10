Lo Spread Btp-Bund a 121 punti, ai minimi da aprile 2018

Lo spread tra Btp e Bund in apertura di giornata raggiunge 121,7 punti in leggero calo rispetto alla vigilia (122 punti) ed ai minimi dal mese di aprile 2018. Il rendimento del decennale del Tesoro resta al minimo storico allo 0,67%. Apertura in lieve calo per l’euro sui mercati: la moneta unica europea passa di mano a 1,1798 sul dollaro rispetto al valore di 1,1812 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica sale invece a 124,32. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York: il greggio Wti guadagna lo 0,9% a 39,81 dollari al barile. Anche il Brent sale dello 0,9% a 42,11 dollari al barile. Quotazioni dell’ oro in calo per il secondo giorno consecutivo con gli investitori incerti in vista delle presidenziali Usa e in attesa degli sviluppo sul fronte della pandemia. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici passa così di mano a 1.915 dollari l’oncia, in calo dello 0,4%. Borse di Asia e Pacifico in cauto rialzo con i listini mondiali che guardano, da una parte, alla seconda ondata dei contagi per il Coronavirus e, dall’altra, alle elezioni americane con Joe Biden, secondo i sondaggi, in testa su Donald Trump. Tokyo con il Nikkei guadagna un marginale 0,18%. Chiusa Hong Kong, Shanghai cede lo 0,10% e Shenzhen segna un +0,63% mentre la Cina registra a settembre un surplus commerciale di 37 miliardi, in calo sui 39,08 miliardi dello stesso mese del 2019 e sui 58 miliardi attesi dai mercati. Tra le altre Piazze è piatta Seul (-0,02%). Sydney segna invece un +1 per cento. L’Europa è attesa in negativo così come sono in calo i future su Wall Street mentre parte la stagione delle trimestrali. In agenda sotto i riflettori in Italia l’asta di Btp (3-30 e 7 anni) ma anche petrolio con l’Opec che pubblica il rapporto mensile. Da cerchiare in rosso poi i dati sulla fiducia nell’Eurozona e l’indice Zew sulle condizioni economiche tedesche. Dagli Usa, tra i macro principali, i prezzi al consumo.