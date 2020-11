Lo scienziato iraniano-svedese Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran per spionaggio

Il quarantanovenne, medico e docente presso il Karolinska Institute di Stoccolma, Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran per spionaggio, nei prossimi giorni potrebbe essere giustiziato. E’ accusato di spionaggio dall’aprile 2016, mentre era in visita in Iran per partecipare a una conferenza scientifica, ed è stato condannato a morte l’anno successivo. Le autorità intendono trasferire l’uomo dalla prigione di Evin a Teheran alla prigione di Rajaei-Shahr nella città di Karaj “nei prossimi giorni” per eseguire la condanna a morte. Nel dicembre 2017, la televisione di stato iraniana ha trasmesso la presunta confessione di Djalali, che ha ammesso di lavorare per il Mossad israeliano. Djalali e la sua famiglia negano le accuse e hanno ribattuto che lo scienziato è stato costretto a pronunciare una falsa confessione. Il ministro degli Esteri svedese Ann Linde ha riferito su Twitter di aver parlato con il suo omologo iraniano Mohammad Javad Zarif di Djalali. “La Svezia condanna la pena di morte e si adopera per garantire che il verdetto contro Djalali non venga eseguito”, ha scritto Linde su Twitter. In risposta, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Seat Khatibzadeh ha dichiarato: “Come ha spiegato il ministro degli esteri Zarif, la magistratura iraniana è indipendente e qualsiasi ingerenza nell’emissione o nell’esecuzione di sentenze giudiziarie è inaccettabile”. I critici del regime iraniano sostengono che Teheran arresta stranieri con accuse inventate per usarli come ostaggi per cercare di ottenere concessioni da altri Paesi.