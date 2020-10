L’Iran costruisce un nuovo impianto nucleare.

L’Iran ha iniziato la costruzione di un nuovo impianto nel suo sito nucleare di Natanz, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Le foto satellitari dell’area mostrate questo mercoledì 28 ottobre mostrano che le strade per raggiungere il sito sono in fase di miglioramento. Sembra che ci siano attrezzature per l’edilizia e sono iniziati gli scavi per quella che probabilmente sarà una nuova struttura sotterranea. L’agenzia di controllo atomico delle Nazioni Unite afferma di essere al corrente del nuovo sito, precisando che l’Iran aveva informato gli ispettori dell’Aiea che stava progettando di costruire un nuovo impianto di assemblaggio di centrifughe sotterraneo a seguito di un’esplosione in un impianto di centrifuga all’inizio di quest’anno. Il mese scorso, il capo dell’agenzia iraniana di sorveglianza nucleare ha detto alla televisione di Stato che la struttura andata distrutta sarebbe stata sostituita da una nuova struttura “nel cuore delle montagne intorno a Natanz”. Gli Stati Uniti e l’Iran sono attualmente impegnati in un braccio di diplomatica per quanto riguarda lo stato e il futuro del programma atomico della Repubblica islamica, sia civile che militare.