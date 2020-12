L’iniziativa – Tre musicisti campani promuovono il video per le feste

Lorenzo Di Muccio, Alessandro e Giuseppe D’Onofrio: sono tre giovani musicisti che nelle imminenti festività natalizie hanno lanciato un video musicale. Lorenzo Di Muccio suona la chitarra elettrica ed è grande costumista; Alessandro D’Onofrio è la voce ed aiuta la controfigura dell’attore protagonista che dorme sul set ed infine Giuseppe D’Onofrio, chitarrista e visionario irreprensibile. “Abbiamo deciso di lanciare un video musicale sul momento che stiamo vivendo. Certo – spiegano i tre protagonisti del video musicale – sarà un Natale sottotono, ma speriamo sia soltanto un brutto sogno! In un momento storico così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto da un’emergenza sanitaria pandemica, tutti noi ci stringiamo in una riflessione sul senso della vita, su quelle che sono state fino ad ora le nostre abitudini, su quello che è il nostro presente e su che cosa ci aspetterà quando tutto questo sarà finito. Sarà un Natale diverso… Ma noi ci auguriamo davvero – afferma il trio musicale- che tutto ciò sia un brutto sogno”. Ed infine la promessa: “Se ci date una mano nella ricondivisione del video e se raggiungeremo i 5000 like gireremo un brano vestiti da renne”. Ecco i link: //youtu.be/KO74dZhS4ts e www.facebook.com/100001883359607/posts/4708414549231277/?d=n