Libri – “Seraphim”, la trilogia urban fantasy di Benno Pamer

Lo scrittore altoatesino Benno Pamer presenta la sua saga, “Seraphim”, una trilogia urban fantasy con elementi thriller ed erotici, già pubblicata in tedesco nel 2016 e diventata un bestseller in Germania. In tre volumi: “Seraphim. Il tradimento”; “Seraphim. I dannati”; “Seraphim. Il retaggio”, l’autore narra la straordinaria storia di Noah, un ragazzo che scopre di appartenere a una stirpe soprannaturale, e che viene chiamato a rivestire un ruolo cruciale nell’eterna lotta tra il bene e il male, tra gli angeli e i demoni. Una saga originale e affascinante, ricca di avventure mozzafiato, colpi di scena e simbologie arcane. «È arrivato il momento in cui uno dei vostri si sollevi contro di voi. Lui che dovrebbe adorare la Luce, cercherà di farla affondare nell’oscurità. Solo quando un fuoco giovane, guidato dalla saggezza degli anziani, risplenderà in tempo, la distruzione sarà evitata». “Seraphim. Il tradimento” è il primo volume di un’avvincente trilogia urban fantasy che prosegue con i libri Seraphim. I dannati e Seraphim. Il retaggio. Nella stessa saga, rientra anche un libro illustrato, cartonato a colori, ispirato alle atmosfere e ai personaggi, in doppia lingua italiano e tedesco: Angeli & Demoni. Engel & Damonen. Nell’opera di apertura della saga si racconta la storia di Noah, un giovane di ventun anni che finisce suo malgrado per essere l’elemento chiave in un conflitto epico tra il bene e il male. Egli scopre infatti un grande segreto relativo al suo destino grazie a un lascito di suo padre, Thomas Seraph. Prima della sua morte questi aveva fatto in modo di consegnare a sua moglie, e poi quindi al figlio, un oggetto di grande valore: un taccuino contenente un prezioso rituale che, se finito in mani sbagliate, avrebbe sconvolto per sempre l’equilibrio tra le forze benefiche e malefiche, che dall’alba dei tempi si davano battaglia sulla Terra. Forze rappresentate dagli angeli e dai demoni, suddivisi in classi in base ai loro poteri, in eterno contrasto tra loro perché i primi tentavano da sempre di far crescere gli uomini, gli altri di distruggerli. Noah scopre di far parte dei serafini, gli angeli di rango più elevato e i più potenti, dotati di sei ali: “Qualcosa si era destato nel suo intimo. Una parte che ancora non conosceva aveva cominciato a vibrare. Un acuto struggimento, provocato da una conoscenza che era più profonda e più genuina di tutto quello che fino a quel momento aveva visto in vita sua”. Questa rivelazione destabilizza il giovane, che si trova catapultato in un mondo violento e oscuro dove la morte e il tradimento sono sempre dietro l’angolo. Nei tre volumi della saga, egli farà i conti con la propria natura e accetterà lentamente il suo fato, sorretto da una forza misteriosa che infonde in lui energia e speranza. Aiutato anche dalla sua guida spirituale, il serafino supremo Gerd Gasser, e dall’amore della sua vita, la seducente Mirjam, il giovane predestinato affronterà con coraggio e determinazione terribili nemici – in particolare il principe dell’oscurità Frank Bernstein – sperimentando i propri poteri soprannaturali e le responsabilità che ne derivano. Noah dovrà infatti comprendere quanto anche il suo più piccolo fallimento possa determinare la fine dell’umanità; investito di questo grande fardello, metterà tutto sé stesso nell’ardua battaglia, affinché l’equilibrio naturale possa essere ristabilito. Benno Pamer ci consegna una storia ricca di riferimenti religiosi, ma anche di raffinate visioni erotiche, e dipinge un complesso e originale affresco del regno angelico e demoniaco. Sempre dell’autore, è di prossima pubblicazione per Astro Edizioni un volume illustrato, Angeli e Demoni, scritto nella doppia lingua italiano/tedesco, di cui una parte sarà dedicata alle figure ultraterrene presenti nella trilogia. I serafini sono gli angeli più potenti, vicini a Dio. Cosa faresti se, al compimento dei tuoi 21 anni, scoprissi di essere uno di loro? Proprio nel giorno del suo compleanno, Noah viene a sapere che il padre, morto in circostanze misteriose, era un serafino che gli ha lasciato una pesante eredità: illuminare il cammino degli uomini e guidare le loro azioni. Prima che se ne renda conto, il ragazzo viene catapultato in un conflitto tra angeli e demoni, i quali vogliono dominare gli uomini. Minacce indescrivibili, pericoli inaspettati, nemici potenti e l‘amore immortale lo aspettano alla fine di questa battaglia, che deve decidere non solo il suo destino, ma anche la sopravvivenza del mondo come lo conosciamo. Una scrittura spericolata e appassionante, che trasporta il lettore in una saga thriller fantasy ambientata ai giorni nostri, tra faide internazionali e un misticismo tutto da scoprire. Benno Pamer, diplomato in Design della comunicazione, è direttore generale di un’azienda internazionale che produce materiali chimici per l‘edilizia. La sua opera “Seraphim. Il tradimento”, pubblicata in tedesco nel 2016 e diventata un bestseller, è ora tradotta anche in italiano da Astro Edizioni come primo volume di una trilogia urban fantasy.