Libri – “Casa sporca e in disordine? No grazie” di Emanuele Marco Duchetta

Lo scrittore e blogger siciliano con più di 86000 followers su Instagram Emanuele Marco Duchetta presenta “Casa sporca e in disordine? No grazie”, un manuale di organizzazione domestica che va ad arricchire il ciclo di testi già pubblicati dal giovanissimo autore, dedicati a diversi aspetti relativi alla cura della casa. Una guida agile e interessante che aiuta nella gestione familiare e che insegna a pianificare con efficienza il proprio tempo, per migliorare il proprio benessere fisico e mentale. «I figli, di qualsiasi età, devono essere abituati ad aiutare in casa, sin da bambini, per la futura vita da adulti, e ad avere cura dei loro spazi, per essere rispettosi verso sé stessi e il mondo che li circonda […]». Il libro è una guida pratica sulla gestione della casa e, quindi, del nostro prezioso tempo. L’organizzazione sistematica delle pulizie domestiche ci aiuta infatti a ritagliare dello spazio per noi stessi: una giusta “strategia casalinga” permette di avere maggiore libertà, perché le faccende che solitamente ci ritroviamo a sbrigare tutte in una volta – panni da lavare accumulati, centimetri di polvere sui mobili, piatti accatastati nel lavandino – possono essere calendarizzate e svolte a tempo debito, senza stress e senza buttare intere giornate. Soffermandosi soprattutto sui problemi di gestione dell’ordine e delle pulizie in nuclei familiari numerosi, l’autore riflette sul passato – in cui era norma che fosse solo la donna a doversi occupare delle faccende casalinghe – e si sofferma poi sulla contemporaneità, dove invece ognuno deve fare la propria parte, che sia uomo o donna, che sia genitore o figlio. Vi è infatti nel libro il consiglio di insegnare ai propri figli sin da piccoli ad essere indipendenti, e soprattutto a portare rispetto per gli spazi comuni. Inoltre, pulire la propria casa tutti insieme potrebbe diventare anche un momento di condivisione, per sentirsi parte integrante di quel microcosmo con leggi proprie che è la famiglia. Il tema di questa guida potrebbe sembrare di primo impatto di poco interesse, quando in realtà è un argomento fondamentale perché, come afferma l’autore, l’ordine aiuta ad avere una mente libera, e questo fa indiscutibilmente vivere meglio ed essere più produttivi negli altri ambiti dell’esistenza. In una società caotica dove si corre e ci si affanna, è bello poter tornare la sera a casa e trovare un ambiente armonioso e ordinato. Nel testo si afferma: «Il caos, sebbene sia, in parte, un’espressione creativa, a lungo andare crea problemi, per quanto riguarda la produttività mentale», e quindi questi interessanti quanto semplici consigli si dovrebbero seguire con serietà e costanza, e non solo per avere una casa pulita ma anche per essere più felici. Il libro è un testo che non insegna solo a organizzare, ordinare e pulire con criterio, ma anche a preservare il proprio tempo, il nostro bene più prezioso, che mai come oggi è una risorsa che scarseggia. L’opera va ad arricchire il già nutrito gruppo di manuali di organizzazione domestica pubblicati dall’autore, tra i quali si ricordano La casa: pulizia ed ordine e organizzare casa durante le festività natalizie: gustose ricette e tanti altri consigli. Quante volte gli adolescenti lasciano incomplete le faccende domestiche o non contribuiscono ad aiutare in casa, e preferiscono, invece, giocare con i tablet? Tramite questo ebook, l’autore propone diverse strategie domestiche per risparmiare tempo nell’organizzazione e nella pulizia della casa, ma, a differenza dei precedenti ebook, presta particolare attenzione ai nuclei familiari composti da bambini e da ragazzi e alle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori, e cerca di ripercorrere le cause della disorganizzazione di tanti giovani, facendo riferimento alle epoche passate e al modo di pensare della società, proponendo diversi esempi. Emanuele Marco Duchetta nato a Gela nel 1995, è un autore e blogger italiano. Appassionato da sempre di organizzazione domestica, nel 2018 pubblica la sua prima opera, “Come pulire ed organizzare la casa nel XXI secolo”, grazie alla quale diventerà noto al pubblico. Sempre nel 2018 pubblica gli ebook “Il guardaroba: organizzazione, suddivisione dei vestiti e consigli per risparmiare tempo” e “Ordine mentale = ordine della casa”. Nel 2019 pubblica “La casa: pulizia ed ordine” e “Organizzare casa durante le festività natalizie”. Nel 2020 pubblica il suo sesto ebook, intitolato “Casa sporca e in disordine? No grazie”. Le guide ideate da Emanuele Marco Duchetta permettono ai lettori, uomini e donne che si occupano della gestione della casa, di avere a portata di mano suggerimenti in grado di facilitare i loro compiti. L’autore è molto attivo e conosciuto sui social, soprattutto su Instagram; il suo profilo, infatti, in cui condivide le sue passioni e il suo stile di vita, conta quasi 87 mila follower.