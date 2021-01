Libri – “Care compagne e cari compagni” il 19 gennaio su Zoom

Salerno – Si svolgerà il 19 gennaio alle ore 19, su piattaforma telematica Zoom, la presentazione del volume “Care compagne e cari compagni” edito da Strisciarossa. Il libro, prefatto da Livia Turco ed arricchito dalle vignette di Sergio Staino è composto da tredici racconti e da tredici storie di militanti del Partito comunista italiano raccontate da Bruno Ugolini, Paolo Soldini, Ella Baffoni, Pietro Spataro, Vittorio Ragone, Onide Donati, Vincenzo Vasile, Guido Sannino, Oreste Pivetta, Maurizio Boldrini, Jolanda Bufalini, Pietro Greco. Storie che, scritte dalle firme più autorevoli de “L’Unità” raccontano storie personali di militanza, di studio, di lotta, di lavoro e di Resistenza non con intento nostalgico, bensì come “punto interrogativo tra passato e futuro, passando attraverso la svolta della Bolognina vissuta tuttora con animi alterni, tra desiderio di cambiamento e il dubbio di aver liquidato troppo in fretta un patrimonio della democrazia italiana”. La presentazione, organizzata dal Leo Club Salerno Host nella persona del presidente Stefano Pignataro vedrà la partecipazione del Direttore di “Strisciarossa” ed Ex Vicedirettore de “L’Unità” Pietro Spataro. Con Spataro interverranno il cultore di storia del movimento operario e Presidente dell’Anpi provinciale Ubaldo Baldi, lo storico prof. Giovanni De Luna, il giornalista e poeta Matteo Fantuzzi. La moderazione è affidata al giornalista del Quotidiano del Sud (Edizione Salerno) Massimiliano Amato, Docente alla Scuola di Giornalismo di Salerno. A portare i saluti alla presentazione numerose autorità istituzionali e Lionistiche come l’Assessore alle politiche giovanili Mariarita Giordano, il presidente del Lions Club Salerno Host Federico Ritonnaro, il Presidente della VI Circoscrizione Distretto Lions 108YA Lorenzo Criscuolo, il presidente del Distretto Leo 108YA Alfonso Totaro. Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto Lions 108YA Antonio Marte. Diversi gli Enti che hanno voluto patrocinare l’iniziativa come la rivista “Infiniti Mondi- Pensieri di libertà”, l’Associazione studentesca “Era” (Università Mediterranea di Reggio Calabria) e l’Osservatorio Giovani OCPG dell’Università degli studi di Salerno (Responsabile scientifico prof.ssa Stefania Leone) che, insieme all’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Salerno (anch’esso patrocinante) è legato da un protocollo di intesa volto a favorire studi e ricerche.