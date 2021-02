L’Europa chiusa a migliaia di persone ferme al confine tra Bosnia e Croazia.

La Bosnia-Erzegovina è un paese di transito per i migranti lungo quella che è conosciuta come la rotta balcanica. La frontiera esterna dell’Unione Europea però è chiusa e il viaggio di migliaia di persone si ferma al confine tra Bosnia e Croazia. Molti di loro dormono in edifici abbandonati, tende di fortuna o – come alla periferia della città di Tuzla – in vagoni merci dismessi. Oggi in Bosnia-Erzegovina ci sono circa 9mila migranti. Qui le temperature sono di molti gradi sotto lo zero, in alcune notti possono arrivare fino a -10. Centinaia di persone dormono all’aperto, senza riscaldamento, in pieno inverno. Le autorità locali hanno rifiutato di aprire un campo per migranti nella regione di Tuzla. Ciononostante la città rimane un’importante punto di transito tra Serbia e Croazia. Le ong sono intervenute per offrire ai migranti un posto per riscaldarsi. Molti sono migranti economici che arrivano da Pakistan e dall’Africa settentrionale. Quello di Lipa era stato allestito come campo estivo. Le autorità locali non l’hanno attrezzato per l’inverno. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha fatto scattare il campanello d’allarme ma poi se n’è andata. Il governo bosniaco aveva trovato un altro posto, vicino a Sarajevo. Ma le proteste locali hanno reso impossibile il trasferimento. Alla fine, per evitare che la gente morisse di freddo, il Ministero dell’Interno ha preso in mano la situazione e ha fatto montare delle tende riscaldate. Poi Bihac, vicino al confine con la Croazia. In città ci sono circa 60 case abusive. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni fornisce cibo e prodotti sanitari. L’Unione Europea versa ogni anno alla Bosnia una ventina di milioni di euro, destinati alla gestione delle migrazioni. Uno dei problemi principali è rappresentato dall’inadeguatezza delle strutture statali. Le decisioni del governo federale sono bloccate dalle autorità locali. Alcune regioni della Bosnia-Erzegovina rifiutano qualsiasi tipo di suddivisione dei compiti quando si tratta di accogliere i migranti. La fabbrica di Bira si trova nel centro di Bihac. Fino a settembre dell’anno scorso è stata usata come campo temporaneo per ospitare circa 2mila migranti. All’ingresso del campo di Bira sono affissi cartelloni con la scritta “No al campo”. Gli abitanti del posto si oppongono a qualsiasi riapertura del sito. Quando il Covid si è diffuso in Bosnia, le autorità hanno imposto un lockdown rigido a Bira. La misura ha alimentato le tensioni all’interno del campo.