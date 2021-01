L’esempio delle operatrici della casa di riposo Sacro Cuore a Buonabitacolo.

Buonabitacolo (SA) – Potrebbe sembrare scontato, ma non lo è. L’impegno, l’abnegazione, la responsabilità, l’amore per il prossimo; il rispetto del lavoro anche. Ma non è scontato e non deve esserlo. Tutt’altro. E’ encomiabile invece, ed è stato bello vedere come anche le istituzioni hanno voluto riconoscere, se pur con un gesto simbolico, ma di grande valore sociale, il valore dell’impegno sociale che hanno manifestato in un momento delicato, durissimo e sconvolgente, le operatrici della casa di riposo Sacro Cuore a Buonabitacolo. Carmela Vassallo, Enza Loguercio, Rosalba Ceglia, Maria Curcio, Assunta Abatemarco, Maria Caterina Garone, Antonietta Casalnuovo, Maria Rinaldi e Luisa Paolillo. Di certo la pandemia ha lasciato un segno indelebile nelle vite di queste donne, così come nelle famiglie di coloro, anziani sofferenti, che hanno vissuto settimane di sofferenza e preoccupazione per il Covid che si è portato via anche alcuni di loro. Il contagio da Covid che si è esteso dagli anziani degenti agli operatori, rinchiusi in quella struttura. Eppure, nonostante la gravità della situazione, hanno resistito, hanno continuato a fare quello che era giusto si facesse, prendendosi cura degli anziani ospiti, facendoli sentire accuditi ed amati. Ecco, l’esempio concreto di cosa significa amare il prossimo, prendersi cura di chi ha bisogno, rispettare quel patto sociale e quell’impegno civico a fare il meglio che si può a favore di chi più ha bisogno. Un punto di riferimento anche grazie a colui che a don Antonio Garone, parroco e responsabile della struttura. Un impegno sottolineato dal sindaco Giancarlo Guercio: “Mai ci saremmo aspettati di dover gestire una terribile pandemia, che inevitabilmente ha mutato il corso delle cose, complicando situazioni già delicate. Ma siamo qui, chiamati ad affrontare anche questa difficoltà. Il pensiero va subito alle persone che hanno contratto il virus, a coloro che hanno dovuto sopportare la quarantena, ai concittadini che non ce l’hanno fatta. Ai loro cari manifestiamo ancora il nostro più sentito affetto. È anche per questi motivi che abbiamo voluto esprimere la nostra riconoscenza alle operatrici della casa di riposo, consegnando un Attestato di Benemerito a Carmela Vassallo, Enza Loguercio, Rosalba Ceglia, Maria Curcio, Assunta Abatemarco, Maria Caterina Garone, Antonietta Casalnuovo, Maria Rinaldi e Luisa Paolillo. Grazie a loro per quanto hanno fatto in un momento di grande difficoltà, mostrando profondo senso di solidarietà e di responsabilità. Che sia un anno veramente nuovo, per tutti. Auguri”. Ecco, auguri davvero e soprattutto grazie per il buon esempio. Ora però sono loro a voler ringraziare. Ringraziano tutti coloro che le hanno sostenute; tutti coloro che con piccoli gesti e tanta solidarietà sono stati vicini alla casa di riposo. Ringraziano la comunità per l’affetto ed il sindaco per questo riconoscimento. Soprattutto non hanno voluto far mancare il loro ringraziamento al medico di base, il dott. Vittorio Esposito, che nel momento più difficile è stato al loro fianco. Anche questo, è certamente il modo per dimostrare, se mai fosse necessario farlo, quanta sensibilità possiedono queste persone che hanno scelto di dedicarsi al prossimo.