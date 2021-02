L’edilizia, il settore trainante del Sud

In Campania, come in altre regioni del Mezzogiorno, l’edilizia è da sempre un settore trainante dell’economia, e contribuisce al Pil in una percentuale in linea con il resto di Italia. Eppure, a guardare i dati di Ance e Acen, la misura varata dal governo potrebbe non riuscire a essere del tutto efficace. L’Ance stima in 6 miliardi la spesa aggiuntiva legata al Superbonus 110%, che a loro volta genererebbero un effetto totale sull’economia da 21 mld, ossia 1% di Pil ogni anno. Ma la distribuzione territoriale degli incentivi di settore utilizzati nel periodo compreso tra 2011 e 2019 ci dice nel Meridione c’è un problema. Il maggior ricorso agli incentivi è nelle regioni del Nord-Ovest, dove si concentra il 38% degli importi in detrazione per il recupero edilizio e il 42% di quelli per la riqualificazione energetica; Sud e isole valgono insieme il 14% per il recupero edilizio e il 10% per la riqualificazione energetica. Se la Lombardia fa 12 mld di incentivi totali, la Puglia solo 1,6 mld e la Campania 1,5. La pandemia certo a complicato il quadro di ripresa di un settore che usciva dalla profonda crisi del 2008, ma “l’Osservatorio della cassa edile, considerando i dati di novembre 2020 e novembre 2029, mostra che rispetto lo scorso diminuisce il numero delle imprese, diminuisce la massa salari, ma c’è un lieve aumento occupazione”. In questi anni di crisi delle costruzioni, ci sono 120mila imprese e 700mila lavoratori in meno, “una perdita enorme in termini di know how”.