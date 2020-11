Le Regioni chiedono di non riaprire ora le scuole

Regioni per la maggiorparte “perplesse” sulla possibilità di ripartire con le lezioni scolastiche in presenza (in particolare per le superiori) dal prossimo 9 dicembre: meglio riprendere dopo le feste di Natale, per non mettere a rischio i miglioramenti che si registrano sulla situazione Covid. È questo, a quanto si è appreso, il punto di vista dei governatori rappresentato al vertice in videoconferenza con i ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, e il commissario Domenico Arcuri. I governatori hanno in particolare chiesto di affrontare la questione dei test antigenici ed intervenire sui ristori con automatismi per tutte le Regioni. Sul capitolo turismo invernale, i presidenti hanno chiesto “una parola chiara e in tempi brevi” da parte del governo per i potenziali turisti e gli operatori del settore, mentre sulla questione frontiere, in caso di confermata chiusura degli impianti da sci, è stata fatta presente la necessità di un’azione coordinata con gli altri paesi UE. Sul punto il ministro Boccia ha ricordato che “c’è un rapporto forte con Francia e Germania” e che “il premier è personalmente impegnato” sul tema.