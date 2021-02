Le fragole della piana del Sele potrebbero avere una stagione di vendita straordinaria. Dopo la flessione registrata nel 2020 in Italia si torna ad investire nelle fragole a cui di dedicano oltre 4 mila ettari di superfici, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno. Lo fa sapere il Cso Italy, Centro servizi ortofrutticoli, nel precisare che l’interesse dei produttori è sia per gli impianti in coltura protetta il cui peso è dell’85% del totale, sia in piena campo. A crescere sono tutte le principali aree di produzione, ma i maggiori investimenti si registrano al Sud, principalmente in Campania, nella Piana del Sele ed in Basilicata, le regioni leader di questa coltivazione e che da sole coprono il 50% degli ettari in Italia, con circa mille ettari ciascuna.