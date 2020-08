Uno spettacolo straordinario, tra emozioni e sensazioni primordiali. Le Baccanti di Euripide in scena nei luoghi più belli del Cilento, dal Pianoro di Ciolandrea alla Certosa di Padula. Ha debuttato il 16 e il 17 agosto lo spettacolo teatrale Dionysos dell’associazione Skenai di Buonabitacolo, con la regia di Giancarlo Guercio. Il testo tratto dalle Baccanti di Euripide sarà visibile in più tappe nel corso di agosto. Ecco ai nostri lettori un’interessante recensione allo spettacolo curato dal regista Giancarlo Guercio, del professore Dario Mazzone.

“Un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso”

(Salmi 63, 7)

In un mondo in preda alla pandemia e alla pan-demenza (come qualcuno si è felicemente espresso), abbiamo avuto la fortuna e l’onore di assistere a un grande e potente spettacolo, un adattamento delle “Baccanti” di Euripide, andato in scena sul Pianoro di Ciolandrea a San Giovanni a Piro, luogo di abbacinante bellezza che ha aggiunto una dimensione in più a una rappresentazione sconvolgente come un pugno nello stomaco, paralizzante come l’apparizione di una divinità, coinvolgente ed emozionante per il pubblico – educatissimo e silenzioso – che si è lasciato ipnotizzare dalla magia di ciò che ha veduto e ascoltato.

“Dyonisos” è l’ultimo episodio di un’ideale trilogia iniziata nel 2013 con “Edipo svelato” e proseguita tre anni dopo con un magnifico adattamento de “Le mosche” di Sartre (anch’esso una tragedia greca a tutti gli effetti). Non so se il regista di queste opere, Giancarlo Guercio, abbia intenzione di proseguire la sua esplorazione del teatro greco o meno. Tuttavia, come egli stesso ha dichiarato, stavolta si è trattato di un vero e proprio lavoro di gruppo, costruito nel corso di un anno mediante un laboratorio culturale e artistico che ha permesso a lui, ai trenta attori in scena e a una decina di validissimi collaboratori dietro le quinte, di proporre una produzione culturale di alto livello, che non ha nulla da invidiare a tanti spettacoli messi in scena da nomi più famosi.

Uno dei momenti più spiccatamente “culturali” di tale percorso è stato il seminario “Il potere della natura. L’uomo e Dioniso”, tenutosi presso la Biblioteca Comunale di Buonabitacolo il 12 gennaio. I temi trattati durante l’incontro, che ha visto come moderatrice la giornalista Dott.ssa Ornella Bonomo, sono stati “Il dio selvaggio: l’influsso dionisiaco nelle culture popolari” (relatore il Prof. Enzo Lovisi), “L’io, la natura, il dio: appunti per una messa in scena” (relatore il Prof. Giancarlo Guercio) e “Dioniso e la convergenza degli opposti” (lectio magistralis del Prof. Donato Antonio Antonio Loscalzo, docente di Lingua e letteratura greca presso l’Università di Perugia).

“Dyonisos” potrebbe essere rappresentato in qualsiasi teatro nazionale e probabilmente anche all’estero, possibilmente all’aperto (non tanto per il Covid quanto perché si sente il bisogno di respirare, tale è la tensione che lo spettacolo induce nello spettatore).

Il teatro di Guercio, in attività da un paio di decenni, non è un teatro “popolare”, per tutti, non per un suo snobismo culturale ma perché chi non conosce i testi, i sottili rimandi ad altri autori (in questo caso principalmente Pirandello e Pasolini, due fari del percorso culturale del regista) e addirittura a situazioni della sua vita personale che solo gli intimi possono intercettare, non potrà cogliere appieno il messaggio e la portata dell’opera. Di più, “Dyonisos” non è solo opera sua, ma ingloba i contributi (spesso geniali) dell’affiatatissima compagnia – quasi una comunità – che Guercio ha saputo raccogliere intorno a sé e degli ottimi “consulenti” di cui si è avvalso (in primo luogo il suo mentore da sempre, il Prof. Enzo Lovisi, e il grecista Prof. Donato Loscalzo). Oltre a ciò, la sua incredibile capacità di portare alla luce qualità artistiche da persone che in precedenza non le avevano pubblicamente dimostrate, ha ulteriormente arricchito un percorso umano, psicologico, sociale e culturale che il pubblico – almeno quello più avvertito – sicuramente ha percepito.

La dimensione collettiva è di particolare importanza quando si affronta un testo “di partenza” come l’ultima opera di Euripide. Sulla scena le menadi, pur conservando ciascuna le proprie caratteristiche individuali, si muovono – danzando o dimenandosi – come un corpo unico, un coro (l’elemento primigenio del teatro greco) che declama, prega, invoca, emette continui borborigmi che sembrano incantesimi, tanto da farle somigliare alle streghe di Macbeth ringiovanite per magia.

Innumerevoli le diverse letture proposte nel tempo di quest’opera ambigua, aperta e terrificante. Terrificante perché ci mette di fronte a uno specchio – che non rivela solo i tratti somatici, bensì gli oscuri e profondissimi meandri della psiche. Dioniso, il dio incompreso e rifiutato da chi segue la via della ragione e della “civiltà”, vuole e impone agli uomini il ritorno a una “naturalità” che di umano ha poco e molto di animalesco. Vale la pena di sottolineare come Guercio, nella sua rielaborazione del testo, abbia tralasciato gli aspetti “idilliaci” del culto dionisiaco (presenti nella stesura originale e di grande importanza nella concezione di Nietzsche e nella sua aprioristica dicotomia tra apollineo e dionisiaco). In questa rappresentazione non vediamo le menadi utilizzare i loro tirsi per far sgorgare latte e miele dalla roccia o dalla terra (reminiscenze veterotestamentarie o eco del sogno universale dell’età d’oro?) né dormire placidamente ricoperte dal fogliame degli alberi del monte Citerone, sede privilegiata del culto dionisiaco a Tebe. Grande spazio viene invece dato alla natura ferina del dio e dei suoi seguaci, soprattutto donne almeno nell’opera, una “natura” tutta istintuale e animalesca, come si diceva, che conduce a un’estasi, un’esaltazione indotta dal vino, dall’incenso, dalle danze sfrenate, in una parola da Dioniso: un dio trasformista e trasformatore (la celeberrima frase di Anassagora – esplicitazione della filosofia di Eraclito, ripresa e “scientificamente” giustificata da Lavoisier – “nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma” viene citata nello spettacolo e ne indica probabilmente la chiave di lettura più calzante), capace di diventare donna per sbeffeggiare Penteo in una scena che sembra un’allucinata quanto inquietante parodia dell’interrogatorio di Cristo da parte di Ponzio Pilato. Sarà poi lo stesso Penteo a subire tale travestimento/trasformazione quando il dio lo convincerà a salire sul Citerone per spiare le menadi senza farsi riconoscere, obbligandolo a “fluidificare” il suo essere razionale, dispotico e stereotipatamente maschile cambiando d’un tratto voce, movenze e persino emozioni.

Tutti gli attori meritano un encomio e per il grande impegno profuso e per la capacità di “rimanere nel ruolo” senza sbavature né istrionismi. Soltanto così è stato possibile rendere l’idea di un tutto omogeneo dove bene e male non esistono o non sono mai esistiti, mentre la vera contrapposizione è tra la follia divina e la saggezza umana. Inestimabile altresì il durissimo e creativo lavoro dei collaboratori “fuori scena”, che hanno fornito un immenso contributo al forte impatto visivo di quest’opera corale, profonda, a tratti shoccante ai limiti dell’orrore (in special modo al momento dell’orrendo quanto inconsapevole crimine di Agave). Dioniso è l’Es, il mondo oscuro e inconscio delle pulsioni che gli psicanalisti hanno riscoperto nel secolo scorso. A quel che sembra, nessuno ne è immune e non esiste vaccino se non la limitata “saggezza” umana.