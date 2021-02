Le aragoste, conoscono i segreti del mare e non abbaiano.

Non amo molto, quasi per nulla, la poesia francese. E’ un mio limite, certo. La ritengo troppo “romantica” non saprei. Ho imparato però, negli anni, ad amare gli scritti di un folle, perché lo era realmente. Gérard de Nerval, che era clinicamente pazzo. Gérard de Nerval, poeta simbolista francese, aveva un’aragosta per amico. Spesso la portava a passeggio per le strade di Parigi. «Perché, ribatteva ai curiosi, un’aragosta è più ridicola di un cane, di un gatto, di un leone o di qualunque altro animale da compagnia? Le aragoste mi piacciono, sono tranquille, serie, conoscono i segreti del mare e non abbaiano». Studioso di letteratura tedesca, traduce il Faust di Goethe (1827). Sulle orme del padre, medico della Grande Armée napoleonica, studia medicina (fino a 1834); studi che mai completerà. Si ritrova nel mentre ad ereditare inaspettatamente 30.000 franchi e parte per l’Italia. Al suo ritorno, incontra l’attrice Jenny Colon; rimarrà folgorato per sempre dalla donna per la quale fonderà il foglio Le monde drammatique, un periodico destinato a lodare la sua bellezza, ma che gli fa andare in fumo l’eredità. La donna segnò profondamente la sua vita, rese la sua esistenza un continuo lottare con le ombre dell’amore; la ferita lacerata della scelta dell’attrice di lasciarlo, era il 1838, per sposare un musicista. Questo evento segnerà per sempre il suo vivere. Nerval è totalmente diverso dai suoi, quali Alexandre Dumas, dediti al romanzo popolare o al teatro, i due campi letterari più remunerativi nella Parigi della Monarchia di Luglio, lui invece rimane il poeta assoluto, il lirico puro, sospeso tra versi distillati ed amori impossibili. Naturalmente farà la fame. Nel 1841 ebbe la prima crisi di follia e venne internato nella clinica del medico Blanche. Un anno dopo, circa, si riprese e partì per un viaggio ad Oriente, era il 1842. Un viaggio che lo cambierà radicalmente che avviene contestualmente alla morte di Jenny. Per Nerval comincia allora “il trabocco del sogno nella vita reale”. Durante il suo viaggio in Oriente, insegue la sua chimera sotto i tratti delle diverse dee mitologiche, e il viaggio stesso diventa una sorta di pellegrinaggio per stazioni successive alla ricerca del suo simulacro. Le figlie del fuoco i dodici sonetti de Le Chimere illustrano il di Gérard de Nerval e le sue ossessioni segrete che lo tormentano. Buono, malinconico, disinteressato, concentrato soltanto sui suoi sogni, Gérard fu un viaggiatore, non solo nell’Oriente che almeno in parte lo deluse, ma nel labirinto di Parigi che non lo deluse mai. Quando i borghesi si coricavano, per lui iniziava una lunga notte che poteva protrarsi fino all’alba nel dedalo delle strade. Componeva magnifiche poesie e si manteneva con una febbrile attività giornalistica, tentando con alterne vicende, di scrivere per il teatro. Umile, gentilissimo, buono e allegro, inseguiva inafferrabili fantasmi amorosi cercando di sfuggire agli agguati della follia. Quando veniva ricoverato, gli amici venivano a cenare in clinica con lui. Tutti, da Victor Hugo ad Alexandre Dumas, non volevano ammettere che Nerval fosse pazzo, preferivano definirlo un «allucinato», incapace di adattarsi alle pastoie della normalità. «Continuano a passarmi nella mente tutte le favole delle Mille e una notte, e vedo in sogno tutti i demoni e i giganti sciolti dalle catene dopo Salomone» scriveva. In Libano ritrovò la «terra materna, la culla del mondo». A un ultimo viaggio in Germania seguì un nuovo internamento. Uscito dalla clinica del dottor Blanche, nel gennaio 1855, una sera venne sorpreso nudo per la strada. Aveva deposto, spiegò, i suoi abiti terrestri per alzarsi in volo. Si impiccò di notte nella rue de la Vieille-Lanterne, a Parigi. Poco prima di morire aveva scritto un lungo racconto, Aurélia, ou le rêve et la vie, 1855, una delle più suggestive opere benché incompiuta.

E’ passata la gaia ragazza,

svelta e vispa come un fringuello:

con in mano una rosa di guazza,

ed in bocca un suo fresco stornello.

Ella è forse la sola nel mondo

che darebbe il suo cuore al mio cuore:

e che il buio in cui vivo, profondo,

con un bacio farebbe splendore.

Ma la mia giovinezza è già via…,

Ti saluto, miraggio fugace!

Oh! Profumo, fanciulla, armonia,

non son piú che un ricordo mendace.