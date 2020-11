Lavoro per 352mila beneficiari del reddito di cittadinanza

Al 31 ottobre 2020, su un totale di 1.369.779 beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro, 352.068 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro successivamente alla domanda del beneficio. Lo ha reso noto l’Anpal spiegando che si tratta del 25,7%, con un’incidenza percentuale che in 15 Regioni supera il 30%. In particolare, in Campania, si conta il maggior numero di contratti di lavoro sottoscritti dai beneficiari del Rdc, pari a 61.764, seguita da Sicilia (54.013) e Puglia (37.193). Dati alla mano, il presidente dell’Anpal, Domenico Parisi, in audizione alla Camera, ha quindi difeso il lavoro svolto dai navigator definendoli “essenziali”. Secondo Parisi occorre “ampliare il loro ruolo, rendendoli operatori d’intervento ad ampio raggio e, quindi, non circoscritti solo al reddito di cittadinanza”. Insomma, a giudizio di Parisi, “i navigator sono dei professionisti” e “hanno fatto un lavoro eccellente”. Per questo “almeno per il prossimo anno dovrebbero essere prorogati”, ha concluso.