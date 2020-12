Lavoro – Oltre 420mila occupati in meno da febbraio

Effetto Covid sul mercato del lavoro. Rispetto a febbraio 2020, l’occupazione, ad ottobre, “è ancora inferiore di oltre 420 mila unità (-136mila per gli indipendenti, -284mila per i dipendenti a termine e -4mila per i permanenti) e rimane più elevato sia il numero dei disoccupati, di circa 80 mila unità, sia quello degli inattivi, di quasi 230 mila unità”. E’ il commento dell’Istat alla stima preliminare dei dati su occupati e disoccupati di ottobre. Dopo la crescita di luglio e agosto e la sostanziale stabilità di settembre, “a ottobre l’occupazione scende lievemente a seguito del calo tra uomini, dipendenti a termine e indipendenti. Il tasso d’occupazione e quello di disoccupazione rimangono tuttavia stabili”, ha spiegato l’Istituto. Il tasso di occupazione (al 58%) è ancora inferiore di un punto percentuale, mentre quello di disoccupazione (al 9,8%) è stabilmente al di sopra dei livelli di febbraio.