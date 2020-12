L’attrice salernitana Daniela D’Aragona nel cast del film “Tutto Liscio”

Il festival internazionale del cinema di Salerno premia il film Tutto Liscio, brillante commedia, uscita al cinema l’anno scorso, che ha per protagonisti Maria Grazia Cucinotta e il riminese Piero Maggiò, con la sceneggiatura di Samuele Sbrighi. Insieme al ricco cast formato da Ivano Marescotti, Serena Grandi, Giuseppe Giacobazzi, Enrico Beruschi, Bob Messini, Emma Benini, Joe Marino, Raoul e Mirko Casadei anche un’attrice salernitana Daniela D’Aragona nelle vesti della Signora Baschetti al fianco di Bob Messini , ma anche come assistente management dell’Orchestra Casadei. Daniela d’Aragona, classe 1979, attrice di prosa e cantante salernitana, studia recitazione con attori come Franco Mescolini, Gian Paolo Mai, Samuele Sbrighi e Stefano Rabbolini. Lavora con artisti quali Nicola Cirasola, Corrado Bertone, Flavio Trevisan ed Emanuele Gamba, Francesca Fabbri Fellini, Raoul e Mirko Casadei. Collabora con l’orchestra Casadei come attrice e cantante alla sitcom televisiva “CasadeiApp”. Da tre anni è attrice e caratterista presso la “Compagnia Italiana di Operette”, per gli allestimenti de “La vedova allegra”, “Scugnizza” e “Il paese dei campanelli”. Dopo gli studi in giurisprudenza, decide di trasferirsi a Cesena per poi abilitarsi all’avvocatura. Nonostante le amate radici salernitane e l’amore per la tradizione artistica partenopea che porta con sè sul palcoscenico, è molto legata anche alla terra che la ospita , la Romagna: è qui che per pura casualità muove i primi passi artistici debuttando nel 2008. Ha modo di immergersi nella tradizione artistica di questa terra conoscendo e lavorando per la nipote del Maestro Federico Fellini, Francesca Fabbri Fellini, e nella tradizione musicale della Romagna, incontrando il Re del Liscio, Raoul Casadei, portatore sano di positività e della Musica solare, stessa filosofia di vita dei meridionali; d’altra parte la moglie di Raoul è napoletana e quindi non poteva essere diversamente. Prima è attrice e cantante in un progetto televisivo del Gruppo Casadei Produzioni; a distanza di anni, diventa anche assistente management dell’Orchestra Mirko Casadei, al finco della manager dell’Orchestra Carolina Casadei. Non a caso nel film “Tutto Liscio” è in duplice veste, di attrice innanzitutto ma anche di assistente management. Poi è ritornata l’Operetta nella sua vita: la salernitana nonna Margherita amava suonare le arie delle operette più famose, che oggi Daniela interpreta nei Teatri più importanti e belli di Italia. Il suo desiderio è di tornare quanto prima a recitare a teatro e di rientrate nella sua amata Terra, di realizzare il sogno di continuare a studiare e, chissà, magari di affiancare sul palco i Maestri dell’arte partenopea che tanto ama.