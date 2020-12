L’anno che verrà di Pierpaolo Fasano.

L’essere umano, fin dalla sua comparsa sulla Terra, ha avvertito l’esigenza di delimitare, stabilire confini e classificare forse per illudersi di avere un controllo su tutto o anche per un maggiore ordine fisico e mentale o forse solo per praticità creandosi la propria zona di comfort. Mi vengono in mente gli antichi popoli comparsi sulla Terra che avvertirono la necessità di tracciare i confini dei loro territori dopo le piene dei fiumi.

Penso al pomerium, il confine sacro e inviolabile dei Romani che, secondo la leggenda, costò la vita a Remo per mano del fratello Romolo dopo aver osato oltrepassarlo.

Penso alla necessità di classificare lo scibile umano in discipline stabilendo di fatto dei confini che nella realtà non esistono ma che sono pura invenzione umana salvo poi correre ai ripari in nome della multi/inter-disciplinarietà.

Penso alla classificazione della musica per generi (e a quanto sia difficile ad esempio incastrare in un genere un capolavoro artistico dei Queen o dei Pink Floyd).

Penso alle scansioni temporali che le nostre civiltà si sono imposte salvo poi rimodularle (l’anno 0 è il caso più eclatante ma di recente lo spostamento di qualche mese in avanti dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.).

Penso alla suddivisione delle stagioni (ormai più un dubbio che una certezza), dei giorni sul calendario, dei mesi, degli anni. Potremmo continuare all’infinito poiché gli esempi potrebbero essere miliardi. Basterebbe pensare alla nostra quotidianità che ne è pervasa.

Oggi chiudiamo a chiave la porta del 2020 e tra qualche ora varcheremo la soglia del 2021. Mai come in questo momento storico avvertiamo l’esigenza di stabilire un netto limite temporale tra il prima e il dopo illudendoci che con il nuovo anno ci lasceremo definitivamente alle spalle i problemi di quello appena trascorso. Sappiamo bene che non sarà così ma ci piace pensare che possa esserlo. E allora, con poca finzione e tanto realismo, il mio augurio per il nuovo anno è di continuare a lottare per i vostri ideali che sono ciò per cui vale la pena vivere. Spendetevi per chi vi fa stare bene ma riservate il giusto tempo anche a voi stessi… alla vostra salute… al vostro ben-essere. Abbiate rispetto per chi combatte la sua battaglia personale ogni giorno, per chi soffre, per chi dedica la sua vita a salvare altre vite o anche la propria dalla violenza altrui. Abbiate la capacità di saper ascoltare chi la pensa diversamente da voi ma pretendete che sia data anche a voi la stessa possibilità di esprimervi. Avevamo pensato al 2020 come all’anno della condivisione e invece ci siamo ritrovati a vivere ad un metro di distanza l’uno dall’altro privandoci dei baci e degli abbracci. Parafrasando Diodato… che il 2021 sia l’anno “del ritrovarsi a innamorarsi in questo altrove”, della ritrovata armonia, del definitivo ricongiungimento. Nonostante tutto… buona fine… buona ripartenza.