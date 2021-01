L’Affunnaturo di Vallevona, Riserva di Biosfera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Sanza (SA) – Riserva di Biosfera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’Affunnaturo di Vallevona, cuore del Parco del Cilento sul Monte Cervati, la vetta della Campania. La cavità carsica che da origine alle sorgenti del Bussento è l’ombelico del Parco. Il monte Cervati ricoperto da nevi perenni per almeno sei mesi all’anno, patrimonio mondiale dell’umanità e riserva di Biosfera riconosciuto dall’UNESCO, nonché vetta più alta della Campania, rappresenta un sito di biodiversità di valenza straordinaria in Europa; le ricchezze floristiche, le distese di lavanda ed un paesaggio mozzafiato rendono assolutamente unico un luogo dove è possibile visitare la cavità carsica più importante del meridione d’Italia, “l’Affunnaturo re Vaddivona”, la forma geomorfologica più eclatante, situato sul versante NW del rilievo a quota di 1150 m. Questo rappresenta una tipica forma carsica in cui c’è confluenza massiccia di acqua, in questo caso rappresentate dalle acque del reticolo idrografico del fiume Bussento. È una depressione con apertura ellittica, profonda un centinaio di metri e larga 20-40m. L’Inghiottitoio era una grotta che raccoglieva acque di ruscellamento superficiale che si inabissavano per sorgere a quote minori, a Varco la Peta (909m s.l.m.), attuale inizio del fiume Bussento, e a Montemenzano (583 m s.l.m.), altra sorgente. Gruppi di speleologi hanno ipotizzato che il tratto di confluenza delle acque, in prossimità dell’inghiottitoio, rappresenta “l’alta via del Bussento”, come testimonia la presenza di “condotti fossili”, di un antico percorso, posti sopra a quello attuale. Secondo alcuni (L’Appennino meridionale,1991), l’inghiottitoio rappresenta l’evoluzione carsica di fenomeni glaciali quaternari. Il tunnel, utilizzato per accedere all’interno dell’inghiottitoio, è lungo circa 500 m, ed è stato realizzato negli anni ’60 per garantire un maggior deflusso delle acque. All’ingresso della galleria da pochi giorni il Comune di Sanza con la collaborazione dell’Associazione le Tre T del Cervati e con Identità Mediterranee ha provveduto ad istallare un cartello indicativo del riconoscimento UNESCO. Un modo semplice per ricordare a visitatori e turisti l’importanza del luogo e la necessità del massimo rispetto dell’ambiente per preservare la biodiversità. Il percorso inizia dal paese di Sanza e si segue la strada che porta al paese di Rofrano. Alla località Girone si seguono le indicazioni per il Monte Cervati e dopo un primo tratto asfaltato, una strada sterrata porta fino al punto di partenza, Colle del Pero, a circa 1188 m di quota. Da qui si scende verso la Fossa re’ Cianna e dunque l’Affunnaturo re Vaddivona.