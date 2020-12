La verità sulla morte di Giulio Regeni la devono pretendere gli egiziani italiani

Dunque, ora, che nessun italiano vada in vacanza in Egitto, ne possiamo fare a meno. Non solo. Forse è il momento di espellere l’ambasciatore egiziano dal nostro Paese. Forse è il momento che la comunità egiziana che vive nel nostro Paese prenda una posizione netta nei confronti del governo del Cairo. Altrimenti, possiamo fare a meno anche di loro, quindi possono anche ritornare nel loro Paese. Lo devono, al nostro modo di essere inclusivi, rispettosi dell’integrazione. Lo devono a questo Paese che gli ha offerto un’opportunità di vita. E’ quindi il momento di mettere la parola fine ad una farsa che dura da troppo tempo. La misura è colma da ieri, quando la Procura generale egiziana ha riaffermato che “per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto”. Sconfessando ciò che la magistratura italiana aveva, lo scorso 10 dicembre, chiuso le indagini contro 4 appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l’apertura di un processo. Stucchevole e provocatoria poi la precisazione che “parti ostili a Egitto e Italia vogliano sfruttare” il caso di Giulio Regeni “per nuocere alle relazioni” tra i due paesi. Insomma, non è una questione di principi, ma semplicemente la necessità di arrivare alla verità sulla morte di un cittadino italiano in un paese straniero. E’ un principio sacrosanto che appartiene a tutti e che il governo italiano deve difendere. E’ un valore la verità; la devono riconoscere e pretendere innanzitutto i cittadini egiziani che vivono in Italia. Nel 2019 ben 136.113. Gli egiziani rappresentano l’undicesima comunità straniera in Italia; sono soprattutto uomini, le donne sono soltanto il 32,5%. Molti sono rifugiati e richiedenti asilo e alta è la presenza di minori, spesso non accompagnati. Sono la seconda comunità africana, dopo quella marocchina. Chiediamo a loro ora di alzare la voce, di pretendere la verità sulla morte di un cittadino italiano per mano del governo egiziano. Gli egiziani in Italia sono soprattutto commercianti, camerieri, kebabbari e tanti davvero pizzaioli, soprattutto a Roma dove si trovano anche molti fiorai. Gli italiani li hanno accolti ed integrati, gli egiziani. Lo dimostrano i fatti. La comunità egiziana in Italia negli ultimi venti anni si è stabilizzata, gli uomini hanno portato qui le loro mogli e i loro figli sono nati qui, studiano qui. A Roma soprattutto ci sono persino candidati egiziani alle elezioni nei municipi. Questa integrazione merita quindi la verità sulla morte di Giulio Regeni e pretendiamo che ora siano gli egiziani italiani a pretenderla.