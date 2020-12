La regione Campania incontra le agenzie di viaggio e tour-operator

Una delegazione dei rappresentati delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Campania è stata ricevuta ieri dagli Assessori alla semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci, e al lavoro e attività produttive, Antonio Marchiello. “L’intero comparto del settore turistico è duramente colpito dalle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria Covid-19 e nonostante la presenza di fondi di ristoro dedicati al settore sia da parte della Regione che del Governo nazionale vive una situazione emergenziale legata anche alla gestione dell’indotto e del personale” si legge in una nota della regione Campania. In questi giorni, l’Assessore Casucci aveva già anticipato al Coordinatore della Commissione Nazionale Turismo, Daniele D’Amario, un patto di solidarietà nazionale per preservare il turismo italiano e immaginare insieme una imminente ripartenza. In questa direzione, verrà chiesto di mettere all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni il tema delle agenzie di viaggio e dei tour operator sollecitando soluzioni immediate e condivise. Bisogna mettere in campo una rete di sostegno per tutti gli operatori che preveda forme di incentivazione sia economiche sia di altra natura (es. diversificazione delle attività, progetto formativo del personale del comparto, revisione del rapporto con OTA, ecc.) da sviluppare nella nuova programmazione 2021-2023.