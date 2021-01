La parabola degli “Scissionisti”di Scandicci.

Si dice che in politica la coerenza non paga. Non sono mai stato d’accordo con questa affermazione. Sarò un nostalgico, è probabile. Tuttavia rimango convinto che essere coerenti con un’idea di politica che sia valori, visioni, onestà, prima o poi ripaga. E’ la storia a darne conferma. Pur vero è che dalla fine della Prima Repubblica sono saltati tutti gli schemi, insomma non è così semplice aggrapparsi alla coerenza e contestualmente rimanere a galla. In definitiva abbiamo imparato, questo si, che il tempo poi restituisce ad ognuno ciò che ha seminato. Dunque il presidente del Consiglio di è dimesso. Le prossime ore saranno cruciali per il futuro del Paese che passa, ancora una volta, dalle scelte del Presidente della Repubblica, Mattarella. Ora che tutto si è compiuto, possiamo però affermare, comunque andranno le cose, che questa fase storica del nostro Paese segnerà in modo indelebile l’onta dei renziani. Per affermare questo, sono andato alla ricerca delle storie politiche di alcuni degli esponenti di primo piano, fedelissimi del senatore di Scandicci. Provate a fare la prova: sceglietene uno qualsiasi e non troverete altro, nella sua storia personale, dal punto di vista politico sia chiaro, che nel migliore dei casi, un cambio di partito. La sintetizzo: il migliore di loro è nato politicamente in altro partito, ha “tradito” le aspettative e gli impegni assunti in quell’ambito e si è ritrovato altrove, ed oggi indossa la maglia renziana. Nella schiera della classe dirigente renziana ci sono deputati ed ex senatori nati “lettiani” nel PD; tradirono Enrico Letta trovarono anche un breve spazio al sole, ed ora sono in attesa di un ritorno. Ve ne sono altri, nati politicamente in altri partiti, passati al Pd e poi scivolati in Italia dei Valori. Un elenco lungo che non esclude nessuno dei vertici di IV. Dunque, la caratteristica principale per essere renziano è la “disponibilità” al cambio di casacca. In altri ambiti, ad esempio quello criminale li avremmo classificati come “Gli scissionisti di Secondigliano”. Non me ne voglia nessuno per l’accostamento, ma rende l’idea soprattutto se si considera la storia dell’organizzazione, capeggiata da Raffaele Amato, separatasi nel 2004 dalla famiglia dei Di Lauro (da qui il nome “Scissionisti”), che ha iniziato un’attività parallela alla camorra napoletana. Dunque la domanda che da tempo gli italiani si chiedono è perché far cadere il governo? La difficoltà ad intercettare nuovo consenso negli italiani da parte di Renzi potrebbe essere una risposta? Insomma diciamolo pure, la sfida di Renzi con IV è stata un fallimento. Renzi si è trovato con un partitino che va tra il 3 e il 4% Dunque ha ipotizzato che fosse necessario attirare l’attenzione su di sé prima che potesse finire, alle prossime elezioni, per scomparire. Andando all’opposizione può ora criticare liberamente il governo avere quindi risalto mediatico e dunque sperare in una conquista di consenso che altrimenti non potrebbe mai avere. E’ la sua “mossa del cavallo”, estremo tentativo di rimanere a galla dopo che ha visto fallire l’obiettivo principale che lo ha portato a partorire IV: svuotare il PD. La stessa strategia degli scissionisti che non potevano trovare altro spazio se non rompere con l’egemonia della famiglia dei Di Lauro. Renzi è rimasto ancorato a quel consenso che aveva raggiunto alle Europee del 2014 sottovalutando però che la reazione del popolo italiano ora è condizionata dalla sofferenza causata dal Covid e nessuno davvero è disposto oggi a parlare di campagna elettorale, nonostante i limiti del governo di Giuseppe Conte che anzi, ora viene percepito dagli italiani come un valore da proteggere dall’irresponsabilità della “solita” classe politica. L’italiano medio infatti prende le parti, sempre, per chi subisce, mai per chi agisce. Dunque comunque andranno le cose, nei prossimi mesi, Renzi non potrà che segnare un declino in termini di consenso. L’unica strada che gli rimane è continuare ad essere una forza minoritaria pronta ad allearsi con chi offre di più. Ma soprattutto, l’unica scelta che non gli è utile ora è andare al voto. Lo scenario per lui è quello di scomparire dal Parlamento.