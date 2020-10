La pandemia cancellerà 410 mila posti in Italia nel 2020

Mercato del lavoro in difficoltà per effetto degli impatti sull’economia del Covid. Nel 2020 l’occupazione registrerà, un -1,8%, pari a circa 410mila persone occupate in meno rispetto al 2019. Quest’anno le unità di lavoro equivalenti a tempo pieno registreranno un -10,2%, pari a un calo di 2 milioni 450mila unità. A stimarlo è il Centro Studi di Confindustria nelle previsioni economiche d’autunno. La tenuta dell’occupazione nei prossimi mesi, nonostante il rimbalzo solo parziale dei livelli di attività, “è garantita dall’estensione della Cig a condizioni favorevoli fino a fine anno e dal contemporaneo blocco dei licenziamenti. Cruciale per l’anno prossimo sarà l’intensità e velocità della ripresa del Pil”, ha spiegato il Csc. Con un recupero non completo come quello qui previsto, la risalita della domanda di lavoro risulterà smorzata (+4% le Ula, meno del Pil). Il numero di persone occupate, dunque, è atteso aggiustarsi verso il basso: -1% nel 2021, pari a -230mila unità.