La minaccia nucleare della Corea del Nord

L’esercito Usa ritiene che la Corea del Nord abbia già fino a 60 bombe nucleari e il terzo più ampio arsenale di armi chimiche al mondo. Lo si evince da un rapporto recentemente pubblicato dal Dipartimento all’Esercito statunitense, intitolato “Le tattiche nordcoreane” e ripreso dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. “Le stime per le armi nucleari nordcoreane vanno da 20 a 60 bombe, con la capacità di produrre ogni anno 6 nuovi ordigni”, afferma il rapporto, notando però che alcune notizie sostengono che il regime di Kim Jong Un potrebbe ottenere fino a 100 bombe entro la fine dell’anno. Il rapporto ricorda che l’obiettivo di Kim, nel dotarsi di armi atomiche, è quello di non fare la fine di Muammar Gheddafi, il leader libico che rinunciò all’arma nucleare e che però fu rovesciato e ucciso. Kim ritiene che “la minaccia di un attacco nucleare possa impedire ad altri paesi di valutare l’ipotesi di un cambio di regime”. Secondo il rapporto, Pyongyang possieme anche “2.500-5mila tonnellate di armi chimiche di circa 20 tipi dfferenti, che rendono la Corea del Nord il terzo più grosso possessore di agenti chimici al mondo”. Ancora, secondo il rapporto, il regime ha anche fatto ricerche su armi biologiche e potrebbe aver creato armi con antrace o vaiolo. Si tratterebbe di missili che potrebbero essere utilizzati contro la Corea del Sud, gli Stati uniti e il Giappone. “Un solo chilogrammo di antrace potrebbe uccidere fino a 50mila persone a Seoul”, scrive il rapporto. Si ritiene anche che la Corea del Nord abbia capacità di guerra elettronica avanzate, in particolare incentrate sul cosiddetto Ufficio 121 (Unità per la guida alla cyberwar), che avrebbe in gestione oltre 6mila hacker, molti deiquali operanti da paesi stranieri come Bielorussia, Cina, India, Malaysia e RUssia.