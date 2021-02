La lezione politica di Esposito ai giovani aspiranti amministratori locali

In politica contano i fatti; conta ciò che si riesce a realizzare prima ancora di poterlo annunciare. Strano a dirsi, di questi tempi, ma in politica conta e se conta la coerenza. E’ questa forse la migliore espressione per definire l’azione, intrisa di esperienza, che ha portato a termine le scorse settimane Vittorio Esposito, attualmente sindaco di Sanza, esponente di spicco della segreteria regionale del Pd. L’operazione Comunità Montana Vallo di Diano; pensata, ideata e materializzata con il rinnovo degli organi dirigenziali. Ho lasciato, volutamente, trascorre qualche giorno dai fatti, per analizzare le reazioni e le prime impressioni scaturite dall’operazione politica da manuale che ha ricompattato le diverse anime politiche del comprensorio Vallo di Diano, sulla figura del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, che ha sostituito dopo 12 anni, il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, alla guida dell’ente montano. Un disegno preciso quello di Esposito concretizzato con intelligenza e lungimiranza che, per i neofiti della politica locale, va annoverato nelle pagine del manuale di strategia politica. Il punto di partenza della visione di Esposito è certamente che non può esistere un’azione politico-amministrativa scorporata dall’appartenenza partitica. Fino a prova contraria infatti, l’appartenere ad un partito è il requisito fondamentale per far parte di una comunità politica che si muove sull’equilibrio fragile del concetto di maggioranza. Insomma, non si può utilizzare a proprio piacimento l’appartenere o meno ad un partito, solo per raggiungere un proprio obiettivo e poi invocare il ruolo istituzionale, superando la logica dell’appartenenza. In politica non funziona così ed è anche giusto. Va detto, ed è importante ribadirlo, che la guida dell’ente montano di Accetta in questi dodici anni ha prodotto ottimi risultati. Tuttavia c’è un tempo per tutto ed ogni cosa ha un suo tempo. Più di ogni altra cosa credo che l’indebolimento politico di Accetta sia stato determinato da una non chiara rivendicazione partitica del suo agire, convito che l’equilibrio istituzionale avesse assunto un peso maggioritario rispetto all’equilibrio politico. Così non è ed i fatti che stanno caratterizzando la crisi politica che ha investito Palazzo Chigi ed il governo nazionale negli ultimi giorni, ne sono la riprova. Quando i partiti fanno i partiti, dunque si adoperano per l’interesse del partito, in termini di numeri, di consenso, di governo, allora non ci sono altre logiche che contano, piaccia o meno. Dunque la lezione di Esposito è anche molto semplice nella sua articolata manifestazione. Intanto la coerenza dell’appartenenza, alla quale poi tutti dovranno capitolare sulla base della manifesta convinzione di un percorso al servizio della causa comune (nel caso di specie, del Partito). In secondo luogo, la lungimiranza di poter riorganizzare un’insieme di enti comprensoriali, con mosse calibrate che compensano ogni spostamento di casella, con l’unico vero obiettivo di poter raggiungere un equilibrio politico che veste i panni della responsabilità istituzionale. L’operazione è di tipo chirurgico, sia chiaro: nuovo presidente dell’ente montano che lascia libero il posto al Consorzio Piano Sociale di Zona, che libera la casella del GAL, anche qui da troppo occupata, che rivisita la guida della Conferenza dei Sindaci della ASL, quindi del Consorzio di Bacino SA 3 e naturalmente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro. Tutto questo con l’orizzonte prossimo del rinnovo della presidenza del Parco del Cilento e della stessa componente della Comunità del Parco. L’effetto domino che scaturisce da una sola mossa, ben assestata, ma frutto di una visione ampia e lungimirante. La lezioni ai neofiti è semplice: in politica conta più di tutto l’appartenenza. Conta anche l’esperienza. Il cambiar di casacca spesso offre un vantaggio immediato che però in politica si paga a caro prezzo alla distanza. Infine, è chiaro, che l’autorevolezza conta e non poco, ma per conquistarla occorre costruire, giorno dopo giorno l’esempio dell’agire. Ai giovani aspiranti amministratori locali dunque il monito: non siete nulla, se pensate di essere per voi stessi, siete e sarete solo se parte riconosciuta di un gruppo dove la vostra coerenza ha fatto la differenza. Meditate.