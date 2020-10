La Ferrari per la Portofino M sceglie il Cervati e Sanza, nel Cilento.

E’ una meraviglia lo spot realizzato dalla Ferrari per lanciare la Portofino M. Paesaggi mozzafiato ed il suono inconfondibile dei cilindri armoniosi del cavallino. La Ferrari ha scelto anche le montagne del Vallo di Diano, la bellezza del Cervati, per presentare questa meraviglia della meccanica e del gusto italiano. Nello spot infatti tra il minuti 1:27 e 1:33, si vede la nuova Portofino M che taglia il vento sul rettilineo della variante SS517, in località Agno a Sanza e sullo sfondo il massiccio del Cervati. La Portofino M è una GT 2+ spider ovvero può ospitare fino a quattro persone. Il motore V8 biturbo di 3.855 cm3 con potenza totale che raggiunge i 620 CV a 7.500 giri/min. Altissima tecnologia in un paesaggio straordinario. Il prezzo? Solo 206.000 euro.