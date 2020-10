La Commissione Europea approva la denominazione Dop per la Colatura di Alici di Cetara

La Commissione Europea ha approvato la domanda di iscrizione della “Colatura di alici di Cetara”, della provincia di Salerno, nel registro delle denominazioni di origine protette Dop. Si tratta della specialità alimentare nazionale numero 308 a essere tutelata dall’Ue come prodotto a indicazione geografica. “La Colatura di Alici di Cetara – ricorda la Commissione in una nota – è un elemento molto apprezzato nella gastronomia di tutta Italia e, in molti casi, questo ingrediente unico nella cucina locale della Costiera Amalfitana ha varcato i confini nazionali”.