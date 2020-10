La Cassazione chiude definitivamente il processo sulla morte di Massimo Casalnuovo

Buonabitacolo (SA) – Una vicenda dolorosa che si chiude definitivamente con la pronuncia della Cassazione. I giudici romani hanno infatti respinto il ricorso delle parti civili in merito alla morte del giovane Massimo Casalnuovo, di Buonabitacolo, avvenuta ad un posto di blocco dei carabinieri nell’agosto 2011. In sostanza, il maresciallo dei carabinieri Giovanni Cunsolo, non ha responsabilità per la morte del giovane avvenuta a seguito della caduta dallo scooter dopo evrne perso il controllo. La Cassazione ha messo la parola fine ad una brutta vicenda durata nove anni. Il ricorso di parte civile era stato presentato contro l’assoluzione nell’appello bis che aveva confermato la sentenza di primo grado. In realtà il maresciallo Cunsolo accusato di omicidio preterintenzionale, era stato condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi. I legali del militare avevano presentato ricorso e la Corte d’Appello bis di Salerno aveva assolto Cunsolo. A questo punto la famiglia del 22enne Casalnuovo avevano presentato ricorso agli Ermellini che si sono espressi ieri rigettando il ricorso e dunque confermando la sentenza di assoluzione. La parola fine su una brutta storia consumatasi in una sera d’agosto di nove anni fa.