La Campania rimuove il limite di 20 invitati per le cerimonie

L’Unità di Crisi della Campania ha deciso di consentire con forme di controllo più rigorose rispetto al precedente protocollo, l’organizzazione delle cerimonie di matrimonio senza dare al momento alcuna scadenza, se non quella di un’esame periodico, ogni 15 giorni con i rappresentanti del comparto, della situazione epidemiologica. La decisione è stata presa dopo la riunione convocata ieri dal governatore campano Vincenzo De Luca e che si è svolta a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, con l’Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding. Nella giornata di oggi sarà emanata una ordinanza ad hoc, nella quale verrà disposto, tra l’altro, che per ogni cerimonia, “gli organizzatori dovranno fornire obbligatoriamente le generalità di due responsabili, uno per le cucine, uno per le sale. Ogni cerimonia dovrà inoltre essere segnalata in anticipo all’Unità di Crisi, che a sua volta informerà le forze dell’ordine per poter effettuare controlli sull’osservanza dei protocolli già esistenti”. Sarà annunciato anche un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso e nel contempo darà la possibilità di svolgere le stesse nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania. La decisione è stata presa dopo che i rappresentanti del comparto wedding “hanno segnalato la grave crisi del settore”.