La Campania lavora per l’acquisto diretto di dosi di vaccino.

Vincenzo De Luca, durante una diretta su Facebook svela che la regione Campania “sta cercando di muoversi per acquistare, al di là della distribuzione che dovrebbe fare il commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo. Non ne parliamo finché non avremo cose concrete e definite per l’acquisto di altri vaccini direttamente come Regione Campania”. Il governatore evidenzia che “vi è stata una grande illusione nelle forniture dei vaccini. Abbiamo ad oggi 140mila vaccinati e, con questo ritmo, noi rischiamo di veder emergere le varianti del virus e di rendere in qualche caso del tutto inutili anche le vaccinazioni, perché se non ci muoviamo potremmo trovarci in una situazione di diffusione di varianti che non vengono coperte dagli attuali vaccini. Sarebbe una tragedia”.