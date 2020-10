Incidenti stradali, in Basilicata nel 2019 calo del 7,8%

Nel 2019 in Basilicata sono avvenuti 903 incidenti stradali che hanno causato 29 morti e 1.484 feriti: è quanto emerge da un’indagine dell’Istat. Rispetto al 2018, gli incidenti e i feriti sono diminuiti del 7,8 per cento, i morti del 35,6 per cento. L’ultima parte dell’indagine contiene già i primi dati relativi al 2020, che sono in calo visto che l’epidemia di covid-19 “ha modificato radicalmente le abitudini di tutti e la mobilità ha avuto una battuta d’arresto come mai si era verificato prima”. In Basilicata è stato registrato un calo anche del 100 per cento degli incidenti nel mese di aprile: “Mediamente il decremento degli incidenti stradali è stato del 65,6 per cento a marzo e del 95,9 per cento ad aprile (meno 72,6 per cento a marzo e meno 86,3 per cento ad aprile a livello nazionale)”. Per quanto riguarda i “costi sociali” provocati dagli incidenti stradali in Basilicata, nel 2019, è stato paria oltre 116 milioni di euro (quasi 17 miliardi di euro a livello nazionale). In regione, nel 2019, “gli assi viari più critici per la sicurezza stradale sono stati la Basentana (cinque morti e 30 feriti), la fondovalle dell’Agri (tre morti e 44 feriti) e la fondovalle del Sinni (tre morti e 33 feriti)”. L’indagine ha rilevato che “la concentrazione degli incidenti è maggiore tra l’estate e l’autunno: “Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 40,5 per cento degli incidenti notturni, il 33,3 per cento delle vittime e il 40,8 per cento dei feriti. L’indice di mortalità dei soli incidenti notturni è pari a cinque decessi ogni 100 incidenti”