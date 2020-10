Incidenti stradali -40%, ora misure a favore degli automobilisti

Gli incidenti stradali sono diminuiti del 35-40% da gennaio a metà settembre e per la Rc auto sono quindi necessarie iniziative a favore agli automobilisti da parte delle compagnie assicurative. Lo ha affermato il presidente dell’Ivass, Daniele Franco, intervenendo all’assemblea annuale dell’Ania. “Nella nostra relazione annuale – ha sottolineato – avevamo fornito alcune prime stime sulla riduzione della frequenza dei sinistri tra il primo febbraio e il 15 maggio: era nell’ordine del 50%. Questo andamento si è attenuato nei mesi successivi, ma resta rilevante”. “Tra il primo febbraio e il 15 settembre – ha spiegato il presidente dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni – la flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 è stimata tra il 35% e il 40%. Nella relazione avevamo auspicato l’adozione di iniziative in favore degli assicurati, che in molti casi sono state avviate. Stiamo ora acquisendo dalle compagnie un quadro organico e aggiornato di queste misure per meglio comprenderne la tipologia e la portata”.