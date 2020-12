Incidente tra un’ambulanza 118 ed un camion sulla Tito-Brienza, grave una infermiera

Grave incidente stradale nei pressi di Tito, coinvolta un’ambulanza partita da Villa d’Agri di Marsicovetere per raggiungere l’ospedale San Carlo di Potenza. E’ stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza l’infermiera del 118 rimasta ferita nell’incidente. Lo scontro questa mattina è avvenuto tra un’ambulanza ed un camion sulla strada statale Tito-Brienza. La donna è stata trasferita per precauzione in rianimazione a causa del trauma cranico subito. Non destano invece preoccupazioni le condizioni delle altre tre persone che erano a bordo dell’ambulanza e che poi sono state trasferite al San Carlo con altri tre mezzi del 118 arrivati sul posto pochi minuti dopo l’incidente. Il paziente, di 59 anni, che ha avuto un infarto ed era sull’ambulanza coinvolta nel sinistro si trova ora nel reparto di Emodinamica. Il medico ha invece subito un trauma facciale, l’autista un trauma a un ginocchio.