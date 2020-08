Incidente sull’A1 Milano-Napoli, morti padre e figlio del Salernitano

Un uomo di quarant’anni e il figlio di 10 anni originari del Salernitano, hanno perso la vita sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Caianello. I due viaggiavano su una moto e, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, sono andati a schiantarsi contro il guardrail. Il dramma si è consumato attorno alle 12.30, in direzione Napoli, al chilometro 699. Il tratto autostradale in direzione sud è stato chiuso e Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare a Caianello.