In tutto i mondo sono oltre 260 milioni le vittime delle discriminazioni

I cristiani perseguitati oggi “sono più che nei primi tempi della Chiesa”. Più dei tempi di Diocleziano e Decio. Cristianesimo religione illecita, oggi come allora. Oggi più di allora. Papa Francesco parla nella solitudine dei Sacri Palazzi, imposta dal coronavirus, ma la sua è la solitudine della religione che pure raccoglie un quinto della popolazione mondiale. Difficile immaginare che possa essere oggetto di discriminazioni o peggio. Eppure è così; i dati parlano di 260 milioni di vittime del fenomeno, forse anche più. L’odio alla fede assume molte forme, e si traveste di motivazioni anche sociali, anche economiche. Ma la sostanza è sempre quella. Per questo il Pontefice li ricorda nella giornata che il calendario dedica alla memoria del primo martire, quello Stefano ebreo ellenizzante che ascoltava la parola di Cristo e per questo fu falsamente accusato e poi lapidato fuori della porta che, a Gerusalemme, adesso porta il suo nome. “Oggi preghiamo per quanti soffrono persecuzioni per il nome di Gesù”, dice Francesco, “Sono tanti, purtroppo. Più che nei primi tempi della Chiesa. Affidiamo alla Vergine Maria questi nostri fratelli e sorelle, che rispondono all’oppressione con la mitezza e, da veri testimoni di Gesù, vincono il male con il bene”. Sono loro, i perseguitati nel silenzio, i primi di questi “santi nascosti” che Bergoglio indica come coloro che veramente “cambiano il corso della Storia”: “i santi della porta accanto” che “brillano della luce di Gesù, non della propria”. Proprio come la Chiesa che, secondo i teologi dei primi secoli, era definita “il mistero della Luna”: rifrangeva la luce di Dio come la Luna quella del Sole. La riflessione della giornata è tutta sulla figura del testimone, del martire: si diviene testimoni “imitando Gesù. Questa è la via per ogni cristiano: imitare Gesù. Santo Stefano ci dà l’esempio: Gesù era venuto per servire e non per essere servito, e lui vive per servire: diventa diacono, cioè servitore, e assiste i poveri alle mense”. Insomma “cerca di imitare il Signore ogni giorno e lo fa anche alla fine: come Gesù viene catturato, condannato e ucciso fuori della città e, come Gesù, prega e perdona. Mentre viene lapidato dice: ‘Signore, non imputare loro questo peccato'”.