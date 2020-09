In Iraq reattori nucleari a scopo di ricerca

L’Autorità irachena per il controllo delle sorgenti radioattive ha reso nota la formazione di una commissione per la costruzione di reattori nucleari a scopo di ricerca. Lo rivela l’agenzia stampa irachena “Ina”. Il direttore dell’autorità, Kamal Hussein Latif, ha dichiarato a “Ina” che “il premier Mustafa al Kadhimi è cosciente dell’importanza del dossier relativa all’energia atomica presentandolo durante il suo recente incontro con i francesi e formando una commissione per cominciare a costruire i reattori”. Il premier Mustapha Kadhimi ha accennato a una collaborazione con la Francia in ambito atomico in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron a Baghdad il 2 settembre. Latif ha aggiunto che “l’Iraq non vede l’ora di ripristinare la propria posizione scientifica in ambito nucleare, quella che occupava negli anni Settanta e Ottanta, come confermato dal desidero dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza che appoggia il progetto per il ritorno dell’Iraq al nucleare per applicazioni pacifiche e utili”. Il direttore dell’autorità nucleare ha citato la medicina, l’agricoltura e l’industria come ambiti di applicazione del nucleare e sottolineato il bisogno per l’Iraq di costruire un reattore a scopi di ricerca. Latif ha infine sottolineato l’importanza del nucleare in ambito energetico, stigmatizzando che entro il 2030 quasi metà del petrolio prodotto in Iraq verrà utilizzata per produrre elettricità e rispondere a una domanda di 42 kilowatt.