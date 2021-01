In Iraq doppio attacco suicida, bilancio 35 morti e 80 feriti

Il bilancio del duplice attacco suicida a Baghdad è salito a 35 morti e oltre 80 feriti. Lo riferisce la polizia irachena citata dai media iracheni e panarabi. Si tratta del più sanguinoso attacco compiuto a Baghdad dal giugno del 2019. Nella stessa piazza Tayyaran, luogo dell’attentato odierno, era stato compiuto nel 2018 un altro attacco suicida costato allora la vita a 31 persone. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità degli attentanti. Il ministero della Sanità ha annunciato che tutti i suoi ospedali nella capitale sono stati mobilitati per curare i feriti. Una serie di video e di testimonianze apparse nelle ultime ore sui social network e trasmessi dai media iracheni chiarisono la dinamica del duplice attacco. Gli attentatori suicidi sono stati due. Il primo si è fatto esplodere su un lato di piazza Tayyaran (piazza dell’Aviazione), dove sorge tra l’altro un vasto e affollato mercato popolare. Di questa prima esplosione non ci sono immagini del momento esatto, ma alcuni filmati mostrano la scena di panico tra le bancarelle del mercato dopo che i passanti e i commercianti hanno sentito il boato della prima deflagrazione. Il secondo attentatore, identificato dagli agenti di polizia, è scappato su un lato della piazza, in direzione di Bab Sharqi (Porta orientale) e dopo una breve corsa è stato fermato e bloccato a terra. A quel punto, quando una decina di persone tra agenti e altre persone non identificate gli erano addosso, ha azionato la cintura esplosiva. Questa seconda esplosione è stata ripresa con i telefoni cellulari chiaramente da alcuni passanti e da altre persone affacciate alle finestre dei palazzi di quel lato di PiazzaTayyaran. Dopo l’esplosione a terra rimangono numerosi corpi, alcuni dei quali senza vita e dilaniati. Altre persone rimangono a terra ferite. Si sentono urla di colpi di arma da fuoco sparati in aria.