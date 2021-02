In Giugno Dante e la Divina Commedia a Montesano sulla Marcellana

Il viaggio parte il 25 Marzo 2021 da Norcia in Umbria con il commento e la recitazione del primo canto dell’Inferno e si completerà il 2 luglio a Ripi in provincia di Frosinone con la presentazione del XXXIII del Paradiso, dopo aver raggiunto 100 paesi, e girato in largo e in lungo tutte le regioni d’Italia. L’evento farà tappa a Montesano sulla Marcellana giorno 17 giugno, dopo aver presentato il progetto e promosso i prodotti, i paesaggi e le peculiarità, attraverso video promozionali e immagini, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni del territorio che insieme a noi vorranno percorrere questo viaggio, Matteo Fratarcangeli, attore di teatro, laureato in arti e scienze dello spettacolo, commenterà e reciterà un canto della Divina Commedia. Accoglienza ed ospitalità saranno garantite da tutti i nostri alunni dell’Istituto Tecnico Economico per Turismo.