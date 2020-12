In Etiopia si spara sui militari delle Nazioni Unite.

In Etiopia, per stessa ammissione del governo si è sparato su una squadra delle Nazioni Unite. “Hanno eluso il controllo a due checkpoint nella regione del Tigrè, teatro di un mese di conflitto tra forze governative e milizie del Fronte di Liberazione, per spostarsi rapidamente in aree interdette”, ha detto martedì (8 dicembre 2020) ai giornalisti. La squadra Onu era nella zona, domenica (6 dicembre 29020), per effettuare una valutazione di sicurezza: un sopralluogo in vista dell’ingresso delle organizzazioni umanitarie, mobilitate nella distribuzione degli aiuti alla popolazione civile investita dal conflitto. Quella che non è fuggita dalla guerra. Sono circa 50mila le persone che hanno abbandonato le loro abitazioni per scappare dalla guerra. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 45 per cento dei rifugiati in Sudan sono bambini. Dopo la conquista da parte del governo della capitale regionale del Tigrè, Macallé, avvenuta il 28 novembre, le autorità federali etiopi hanno annunciato lunedì mattina di lavorare all’arresto dei leader del Fronte di liberazione (Tigray People’s Liberation Front – TPLF), al ripristino della legge nella zona e all’arrivo degli aiuti umanitari. Lo scenario di normalizzazione non corrisponde alle testimonianze dei residenti di Macallé: la città – dicono – non ha ancora acqua ed elettricità. La riconquista sarebbe avvenuta a prezzo di un tributo di vittime civili, al contrario di quanto dichiarato dal governo, e della distruzione di diverse abitazioni durante i bombardamenti del centro urbano. Qualche giorno fa la Croce Rossa ha denunciato una carenza di attrezzature mediche presso l’ospedale principale della capitale tigrina. Diverse fonti riferiscono di regolari saccheggi, anche da parte dei soldati federali che occupano la città. Il gruppo di lavoro del Tigrè, istituito dalle autorità di Addis Abeba, riconosce i furti, ma sostiene i soldati non siano coinvolti negli episodi, risalenti alla metà di novembre. Addis Abeba sostiene di voler garantire molto presto il rientro sicuro dei profughi, fuggiti soprattutto in Sudan.