In Campania rimane la linea del rigore. Rispetto rigoroso delle regole.

Napoli – “Riconfermo che sulla linea di rigore sempre seguita dalla Regione, solleciterò nelle prossime ore e nei prossimi giorni i ministeri dell’Interno e della Salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto all’epidemia”. A scriverlo, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l’ufficializzazione di lasciare la Campania in zona gialla da parte del Governo. “Vedo che – ha aggiunto il governatore – sugli organi di informazione si è creata un’attesa di decisioni riguardanti la Regione Campania. La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un’operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d’ombra, anche fittizia. Dunque non c’è più nulla da decidere e da attendere”, ha concluso. Intanto il Tar Campania ieri, analogamente a quanto deciso il 9 novembre scorso, ha respinto in via monocratica ulteriori due ricorsi proposti per la sospensione dell’ordinanza regionale n. 89/2020, che dispone l’attività didattica a distanza nelle scuole della Campania. A renderlo nota Palazzo Santa Lucia. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar campano del 9 novembre 2020, pur chiedendo alla Regione il deposito di ulteriore documentazione istruttoria. Resta pertanto confermata la didattica a distanza, così come stabilito dall’ordinanza regionale della Campania n. 89.