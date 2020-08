In Campania 56 positivi al Covid provenienti dall’estero

Otto nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati dalla Asl Napoli 1 Centro nelle ultime 24 ore tra i viaggiatori rientrati in Campania. Gli otto contagi si vanno ad aggiungere ai 48 già comunicati nei giorni scorsi, per un totale di 56 positivi provenienti dall’estero. I tamponi eseguiti presso l’ospedale Cotugno e al Frullone, sede dell’Asl, dal 13 agosto ad oggi, sono stati 1.991. Dal 12 agosto sono state 3.520 le richieste ricevute via mail dalla Asl Napoli 1 Centro da turisti con autosegnalazione. Di queste, sono risultate di competenza della Asl Napoli 1 Centro, che ha competenza sul comune di Napoli e sull’isola di Capri, 2.930 segnalazioni. Al numero verde 800909699, attivato per fornire le informazioni necessarie sui rientri dall’estero, sono giunte 2.371 telefonate. “Tutti dobbiamo adottare tutte le precauzioni previste per evitare una diffusione più virulenta che rischierebbe di diventare pericolosa”. Così, in un post su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Fino ad oggi in Campania a limitare la diffusione del virus era stato il distanziamento e l’uso della mascherina e ancora oggi, se ci rapportiamo ad altre regioni, ci troviamo in una condizione sotto controllo in cui non abbiamo gravi conseguenze ma rischiamo che il virus si possa diffondere per la non osservanza delle regole”, ha aggiunto il presidente della Regione.