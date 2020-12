In Campania 32 tonnellate di pasta alle mense dei poveri

Al via una maxi operazione di solidarietà di Coldiretti Campania, con la mobilitazione dei giovani agricoltori in tutta le province attraverso i mercati di Campagna Amica e gli agriturismi. Si concluderanno nei prossimi giorni le consegne di circa 32 tonnellate di pasta, fatta con grano 100% italiano, alle mense della solidarietà di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, a supporto delle parrocchie e delle associazioni in prima linea nell’accoglienza di chi sta soffrendo ancor di più questo momento difficile. Solo nella giornata di ieri sono state consegnate 10 tonnellate di pasta alle mense di Napoli e provincia. Il lavoro è stato realizzato grazie al personale della federazione provinciale e ai giovani di Coldiretti Napoli presso le seguenti destinazioni: Mensa Missionari dei Sacri Cuori, Secondigliano; Parrocchia Basilica Sant’Antonio di Padova, Afragola; Mensa della Fraternità Parrocchia S. Lucia a Mare, Napoli; Mensa di Porta Capuana, Napoli; Parrocchia San Gennaro al Vomero, Napoli; Parrocchia Santa Brigida, Napoli; Associazione Centro “La Tenda” onlus, Napoli; Binario della Solidarietà, Napoli; Parrocchia di San Pasquale Baylon, Villaricca; Villaggio Ragazzi, Pompei; Caritas Sorrento; Protezione Civile Piano di Sorrento; Asso.Gio.Ca, Napoli; Parrocchia Quartiere San Paolo, Napoli; Caritas Acerra; Comune di Pozzuoli; Caritas Nola; Casa della Misericordia, Giugliano; Mensa di Ponticelli, Napoli