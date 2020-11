Il vaso di Pandora della sanità in Calabria. Ora gli ospedali da campo.

Scoperto il vaso di Pandora della Calabria. Sanità collassata da anni, ora si tenta di rimediare per affrontare la grave crisi sanitaria Covid. Quattro ospedali da campo, come annunciato nei giorni scorsi dalla Regione, saranno ubicati a Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Locri. “Abbiamo centrato obiettivi importanti come l’aumento di 244 posti letto, tra cui 10 di terapia intensiva, in tutta la regione e il reclutamento di 300 tra medici e infermieri da destinare alla battaglia contro il coronavirus” ha dichiarato il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì, secondo il quale l’operatività dei quattro ospedali da campo migliorerà l’offerta sanitaria complessiva. Il piano varato dal commissario Giuseppe Scopelliti e dal subcommissario Pezzi nel maggio-giugno 2010 prevedeva la chiusura degli ospedali di Cariati, Corigliano, Lungro e Mormanno, San Marco Argentano, Rogliano, Acri, Trebisacce e Praia a Mare nel Cosentino; Soriano e Nicotera nel Vibonese; Chiaravalle Centrale nel Catanzarese; Taurianova, Cittanova, Palmi, Oppido Mamertina, Siderno e Scilla nel Reggino. Per Trebisacce e Praia a Mare, destinati a diventare Case della Salute, la giustizia amministrativa ha disposto la riapertura; altre strutture destinate alla chiusura sono riuscite a sopravvivere sebbene fortemente ridimensionate o come Case della Salute. Dei 18 ospedali chiusi, due furono “riesumati” da una sentenza del Consiglio di Stato, quelli di Trebisacce e Praia a Mare, nel Cosentino. Gli altri sono rimasti chiusi o ridimensionati fortemente se non trasformati in Case della Salute. Dei 18 ospedali chiusi, due furono “riesumati” da una sentenza del Consiglio di Stato, quelli di Trebisacce e Praia a Mare, nel Cosentino. Gli altri sono rimasti chiusi o ridimensionati fortemente se non trasformati in Case della Salute. Intanto sono stati avviati i lavori preliminari per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide, mentre si aspetta da anni la costruzione di altri due ospedali: quelli della Piana di Gioia Tauro e quello di Vibo valentia. L’emergenza Covid, però, incombe. Non resta che affidarsi agli ospedali da campo della Protezione Civile. Che, al momento, sono l’unico dato certo.