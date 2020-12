Il Vallo di Diano perde una grande donna imprenditrice

Montesano sulla Marcellana (SA) – Il mondo dell’imprenditoria femminile perde un punto di riferimento del territorio salernitano. L’imprenditrice alberghiera e della ristorazione, Teresa Manduca Vassallo è deceduta oggi a Montesano sulla Marcellana, dove viveva dopo il suo rientro, alla fine degli anni 70, dal Venezuela. Qui la signora Teresa, così la chiamavano tutti, aveva messo su, anche dopo la morte prematura del marito, uno storico albergo e ristorante, negli anni divenuto poi il punto di riferimento del settore wedding sia in Campania che nella vicina Basilicata. Originaria di Sanza, suo paese natale, dove tornava spesso, la signora Teresa aveva saputo costruire insieme al figlio Sabino, poi deceduto in una disgrazia, una struttura alberghiera di altissimo livello. Anche il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha voluto ricordare oggi la grandezza di una donna che con grandi sacrifici e spirito di abnegazione, aveva realizzato il suo sogno imprenditoriale, mettendo su un’azienda che ha dato lavoro a decine di famiglie, ma soprattutto un orgoglio dell’accoglienza e della ricettività, in un settore delicatissimo, quello del wedding.